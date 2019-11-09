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09.11.19 01:36

Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве. ФОТОрепортаж

В Литве проходят международные учения "Железный волк-2019", в которых принимают участие украинские военные правоохранители.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 01

Основная цель учений "Железный волк" - взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.

Общее количество участников - почти 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии. В учениях задействованы около 1 тыс. военных единиц техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 02
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 03

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После теоретических занятий по использованию винтовки HK G36, на стрельбище украинские военнослужащие испытали огневые возможности этого оружия. Литовские коллеги высоко оценили обучаемость и хорошие результаты украинских правоохранителей.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 04
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 05
Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 06

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Основная фаза учений продлится до 18 ноября. Возвращение техники к местам постоянной дислокации запланировано на 18-22 ноября.

Украинское подразделение участвует в международных учениях Железный волк-2019 в Литве 07

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