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09.11.19 09:48

Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поздно вечером в пятницу, 8 ноября 2019 года, на улице Королева в Киево-Святошинском районе города Киева произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

По словам свидетелей происшествия, перед масштабной ДТП водитель устроил дебош в магазине, повредив витрину. После чего сел в свой автомобиль Honda C-RV и на большой скорости протаранил Daewoo, который двигался навстречу.

Не остановившись, водитель Honda протаранил один за другим автомобили, стоявшие по обе стороны дороги - KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo. Далее поврежденный автомобиль Honda не смог ехать и остановился.

Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка.

Патрульные вынуждены были применить спецсредства.

Очевидцы говорят, что водитель Honda имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 01
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 02
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 03
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 04
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 05
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 06
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 07
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 08
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 09
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 10
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 11
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 12
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 13
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать 14

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