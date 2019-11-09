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09.11.19 11:56

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

Правительству представили проект развития новой украинской таможни, созданный советником премьер-министра Юрием Голиком и Государственной таможенной службой.

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

О модернизации пунктов пропуска Голик рассказал на своей странице в Facebook.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - заверил он.

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 01
Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 02

Детали проекта раскрыл председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В течение следующих трех лет будут модернизированы 16 пропускных пунктов на украинской границе. 12 из них планируют открыть уже в следующем году. Все пункты пропуска оборудуют весовыми комплексами, большинство из них дополнительно хотят оснастить интегрированными системами видеонаблюдения.

Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня 03

Удобно должно быть всем - и работникам таможни, и людям, пересекающим границу.

"Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - рассказал Нефедов.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик призвал представителей местных властей заняться модернизацией энергосетей и экономить средства бюджета и граждан в отопительный период.

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