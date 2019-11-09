Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня. ФОТО

О модернизации пунктов пропуска Голик рассказал на своей странице в Facebook.

"Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Обязательно такими будут. Несмотря на все палки в колеса, симулирование слабоумия, саботаж и откровенное противодействие многими хроническими таможенниками и налоговиками", - заверил он.





Детали проекта раскрыл председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В течение следующих трех лет будут модернизированы 16 пропускных пунктов на украинской границе. 12 из них планируют открыть уже в следующем году. Все пункты пропуска оборудуют весовыми комплексами, большинство из них дополнительно хотят оснастить интегрированными системами видеонаблюдения.

Удобно должно быть всем - и работникам таможни, и людям, пересекающим границу.

"Как ни банально, чтобы не было очередей, были чистые туалеты и безопасность на границе, в инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - рассказал Нефедов.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик призвал представителей местных властей заняться модернизацией энергосетей и экономить средства бюджета и граждан в отопительный период.