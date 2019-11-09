Легковушка выехала на встречку и врезалась в КамАЗ на Житомирщине: трое погибших. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУНП в Житомирской области.

Отмечается, что авария произошла утром 9 ноября в селе Лесовая Слободка. По предварительной информации, водитель автомобиля "Запорожец" не справился с управлением на закругленном участке скользкой дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погиб 41-летний водитель и двое пассажиров легковушки - женщина 1974 г.р. и ребенок 2005 г.р. Еще одну пассажирку 2000 г.р. с травмами увезла скорая.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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