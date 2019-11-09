В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском. ФОТО

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября 2019 г.: 12.00–12.01 – белый сигнал ракеты с обеих сторон подтвердил готовность;

12.10 – повторный сигнал зеленой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ;

12.15 – повторный сигнал зеленой ракетой украинской стороны;

12.20 – практическое разведения сил и средств начато.

Сигналы ракет были подтверждены специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и нашими наблюдательными постами на передовой", – отметили в штабе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

По данным украинских военных, с участка будут отведены 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.





Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и военными из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

После трехдневного разведения будет проведено разминирование, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах участка.

"На 29-е сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий. Напоминаем: процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон", – добавили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: После разведения сил в Петровском начнется разминирование и демонтаж фортификаций, - штаб ООС

В субботу, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.



