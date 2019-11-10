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10.11.19 01:46

Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция. ФОТО

В ходе проведения спецоперации в Киеве разоблачена и задержана заказчица преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ.

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. С целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и почти 4 тысячи долларов.

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Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более 6 тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция 01
Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция 02

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