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10.11.19 09:54

Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан. ФОТО

Правоохранители в Новоайдарском районе Луганской области нашли и задержали сбежавшего во время конвоирования ранее судимого.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, полицейские выявили беглеца в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан 01

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Напомним, ранее судимый мужчина совершил побег во время конвоирования в изолятор временного содержания в г. Старобельске. Он подозревается в преступлениях по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Теперь преступник будет отвечать еще и за побег из-под стражи (ст. 393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

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