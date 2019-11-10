Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан. ФОТО

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, полицейские выявили беглеца в заброшенном нежилом доме в поселке Спиваковка Новоайдарского района, где он скрывался.

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Напомним, ранее судимый мужчина совершил побег во время конвоирования в изолятор временного содержания в г. Старобельске. Он подозревается в преступлениях по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Теперь преступник будет отвечать еще и за побег из-под стражи (ст. 393 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.