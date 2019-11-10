Пьяная женщина помяла 5 автомобилей на парковке в Боярке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Киевской области.

"У многоэтажки 33-летняя женщина не справилась с управлением и въехала в официальную парковку, где повредила 5 авто местных жителей. Нарушительница при свидетелях отказалась от прохождения теста на алкоголь. Правоохранители доставили ее в больницу для медицинского освидетельствования, но и там женщина не дала согласия", - сообщили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль нарушительницы отправили на штрафплощадку. На нее саму составили админпротокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Горе-водительнице грозит штраф до 10 200 грн и лишение прав на 1 год.

Также на Цензор.НЕТ: За пьяную езду будем арестовывать, законопроект подадим в ближайшие недели, - Геращенко





