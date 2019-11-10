С погибшим под Авдеевкой бойцом 92-й ОМБр Германом Бродниковым простились на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание ХарківTimes, бойцы 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко (базируется около Чугуева) простились с погибшим в районе шахты Бутовка 7 ноября побратимом Германом Бродниковым.

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Фото: ХарківTimes

Герман Бродников (позывной Фриц) родился 28 марта 1996 года. Жил в Чугуеве. В 2015 году окончил Чугуево-Бабчанский лесной колледж. В бригаде - с апреля 2016 года воевал в районе Марьинки и Авдеевки. Служил старшим солдатом в 92-й ОМБр. Погиб 7 ноября в районе города Авдеевка Донецкой области, когда сводное инженерное отделение выполняло задачи по обеспечению подразделения лесом-кругляком для инженерного оборудования позиций. Когда военнослужащие вблизи взводного опорного пункта выгружали древесину, около 12:20 враг совершил два выстрела из ПТРК. Одна из ракет попала в автомобиль "Урал", у которого работали военнослужащие, в результате чего Герман погиб на месте, еще трое бойцов получили многочисленные ранения (один из которых, Геннадий Моторин, умер на следующий день в больнице).

У Бродникова остались мать, сестра и невеста (отец Германа погиб раньше на войне).