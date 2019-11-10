Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ритмичный танец наши фигуристы выиграли с минимальным преимуществом - не более, чем полбалла - над польскими спортсменами Юстиной Плутовской и Джереми Флемином. Но в произвольном они не оставили своим соперникам ни единого шанса, откатав программу эмоционально, на хорошей скорости и продемонстрировав высокое качество исполнения элементов. За свой произвольный прокат Александра и Максим получили 108.53 баллов, а по итогам двух танцев - 175.76 баллов.

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Плутовская и Флемин остались на втором месте - 164.05 баллов. Третья позиция - у представителей Германии Аманды Петерсон и Максимилиана Пфистерера - 148.04.

Напомним, в нынешнем сезоне Александра Назарова и Максим Никитин стали бронзовыми призерами двух этапов серии Челленджер - Lombardia Trophy в Италии и Ice Star в Беларуси. Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой выиграли также международный турнир Mezzaluna Cup в Италии.

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