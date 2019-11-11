Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "ВартовіЕспресо" в Facebook.

По данным издания, в результате удара молодая женщина получила смертельные травмы, погибла на месте происшествия. Мужчина, шедший с ней, был госпитализирован.

Как рассказали свидетели происшествия - Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент перестраиваясь правее, Lexus ударил в заднюю часть Renault такси. От удара люксовый авто вылетел на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства данного происшествия.

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Фото: Еспресо/Facebook