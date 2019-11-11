"Динамо" и "Шахтер" сделали заявления после расистского инцидента во время матча. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, ФК "Шахтер" на своем сайте опубликовал заявление по поводу этого инцидента.

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ... Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Динамо" также прокомментировало данный инцидент на своем сайте.

В клубе считают поспешным утверждение о вине болельщиков.

"Выяснение фактов происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении клуба.

Футболист "Шахтера", бразилец Тайсон в своем Instagram опубликовал фото со средним пальцем и написал: "Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю, для нас, для любви…Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство!".





Спортивный журналист Кирилл Крижановский на своей странице в сети Facebook рассказал, что в феврале 2019-го года, когда "Шахтер" принимал дома немецкий "Айнтрахт" в рамках плей-офф Лиги Европы, болельщики "горняков" оскорбляли игроков "Айнтрахта" и имитировали обезьяньи крики, когда мяч оказывался у кого-то из темнокожих игроков немецкой команды. Запись об этом была сделана в рапорте делегатом УЕФА.

"28 марта 2019-го года УЕФА вынес официальное решение: клуб признан виновным в расистском поведении своих болельщиков. ... То, чего вы не найдете по данном инциденту: заявления ФК Шахтер, осуждающего расизм со стороны своих болельщиков; фотографий игроков ФК Айнтрахт, которые в слезах покидают поле; даже упоминания об этом решении УЕФА на официальном сайте ФК Шахтер", - говорится в сообщении.

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