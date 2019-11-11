Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
11.11.19 13:58

Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ. ФОТОрепортаж

На Харьковщине контрразведчики и следователи СБ Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через аферы с социальными выплатами.

Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Организовал противоправную схему переселенец с Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций "Л/ДНР", а также умершие", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили группу мошенников, оформлявших липовые инвалидности участникам АТО и присвоивших сотни тысяч гривен соцвыплат. ФОТО

Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ 01
Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ 02

Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100