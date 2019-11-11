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11.11.19 14:30

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног. ФОТО

Сегодня утром в здании главного управления полиции Одесской области, что на Еврейской, 12, над центральной лестницей обрушился потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

В пресс-службе ГУНП подтвердили данный инцидент. 

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице, — комментирует руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская. — Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС".

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 01

Часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

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Пострадавшие работают в уголовном розыске.

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 02

Позже стало известно, что у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног 03
Фото: Думская

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