Чиновников КГГА уличили в хищении миллионов бюджетных средств при закупке инвентаря для спортивных школ, - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеских заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 млн гривен.

Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.



Фото: сайт СБУ

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции г. Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры.