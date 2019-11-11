Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что должностными лицами одной из черкасских компаний на территории областного центра без необходимых разрешительных документов осуществляется хранение и реализация горюче-смазочных материалов (дизельное топливо и бензин).

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По результатам осмотра автозаправочной станции из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 8,6 тонны дизельного топлива, 5,6 тонны бензина марки "А-95" и 5,4 тонны бензина марки "А-92" общей ориентировочной стоимостью почти 600 тыс. грн.





В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 КУоАП.