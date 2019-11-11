"Мой папа - герой": в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов. ФОТОрепортаж

Фотовыставка открылась в художественном музее им.О.Шовкуненка, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на "Укринформ".

"Здесь представлено 40 портретов детей - это первый этап. Сначала была другая концепция, однако когда Александр Корняков начал фотографировать, и я получил первые материалы, то понял, что не нужно делать коллаж с папами, надо просто смотреть на фото детей, на их лица", - рассказал и.о. директора коммунального некоммерческого социального предприятия "Оберег" областного совета Игорь Кравец.

По его словам, в области есть 67 детей, потерявших отцов на войне. В проекте приняли участие не все дети, но выставка будет пополняться новыми работами. Также есть планы на ее второй этап, где уже представят портреты погибших воинов.

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Выставка - передвижная, она будет работать в областной библиотеке для юношества им. Б.А. Лавренева, в Херсонском государственном аграрном университете, поедет в Каховку. Организаторы планируют, что 6 декабря она доберется до Киева и будет представлена ​​в Минобороны.



















