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11.11.19 16:58

"Мой папа - герой": в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов. ФОТОрепортаж

На выставке представлены 40 портретов детей, отцы которых погибли в зоне АТО/ООС. После Херсона выставка отправится в Киев и будет представлена в Минобороны.

Фотовыставка открылась в художественном музее им.О.Шовкуненка, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на "Укринформ".

"Здесь представлено 40 портретов детей - это первый этап. Сначала была другая концепция, однако когда Александр Корняков начал фотографировать, и я получил первые материалы, то понял, что не нужно делать коллаж с папами, надо просто смотреть на фото детей, на их лица", - рассказал и.о. директора коммунального некоммерческого социального предприятия "Оберег" областного совета Игорь Кравец.

По его словам, в области есть 67 детей, потерявших отцов на войне. В проекте приняли участие не все дети, но выставка будет пополняться новыми работами. Также есть планы на ее второй этап, где уже представят портреты погибших воинов.

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Выставка - передвижная, она будет работать в областной библиотеке для юношества им. Б.А. Лавренева, в Херсонском государственном аграрном университете, поедет в Каховку. Организаторы планируют, что 6 декабря она доберется до Киева и будет представлена ​​в Минобороны.

Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 01
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 02
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 03
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 04
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 05
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 06
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 07
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 08
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 09
Мой папа - герой: в Херсоне открылась выставка фотографий детей погибших воинов 10

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