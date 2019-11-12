Противопехотная мина, гранаты и 2000 патронов: в Винницкой области возле Дома культуры обнаружили рюкзак с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Как рассказал начальник Липовецкой полиции Павел Дармограй, около часа дня поступило сообщение от местного жителя о том, что, убирая территорию возле Дома культуры, в листьях он обнаружил военный рюкзак с боеприпасами.

Отмечается, что местные полицейские осуществляли охрану опасной находки до приезда взрывотехников.

Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что в рюкзаке находится противопехотная мина МОН 50 направленного действия, три гранаты Ф1 с запалами к ним и около 2000 патронов различного калибра.

Происхождение боеприпасов и личность человека, оставивших их, устанавливают следователи.

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Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.



Фото: сайт Нацполиции