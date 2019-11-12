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12.11.19 11:51

Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередная партия новых патрульных автомобилей отправилась в подразделения охраны государственной границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что из 114 единиц автомобильной техники, которые поступят в пограничные подразделения в 2019 году, 95 - кроссоверы Renault Duster.

Среди дополнительных опций, которыми оснащены автомобили для службы на границе - металлическая защита двигателя, бамперов и оптики.

Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 01

Также все автомобили дооборудованы средствами радиосвязи.

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Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 02

"Решением Председателя Госпогранслужбы утверждено распределение данной техники по органам охраны государственной границы. Автомобили в кратчайшие сроки будут доставлены в подразделения, где активно проявляется противоправная деятельность", - отметил заместитель директора департамента - начальник управления вооружения и инженерно-технического обеспечения Администрации Госпогранслужбы Сергей Букоемский.

Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 03
Партия новых патрульных автомобилей передана в подразделения охраны госграницы, - Госпогранслужба 04
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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