Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Авария произошла вблизи с. Копылов, Макаровского района Киевской области.

"Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину дороги и столкнулся с припаркованной грузовиком. В результате - один из пассажиров погиб на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.

Водитель внедорожника получил травмы грудной клетки, живота, множественные ушибы тела и черепно-мозговую травму.

Еще одна 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде травмы живота, перелома ключицы и травмы головы.

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