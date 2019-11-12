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12.11.19 12:19

Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" в Киевской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Авария произошла вблизи с. Копылов, Макаровского района Киевской области.

"Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину дороги и столкнулся с припаркованной грузовиком. В результате - один из пассажиров погиб на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.

Водитель внедорожника получил травмы грудной клетки, живота, множественные ушибы тела и черепно-мозговую травму.

Еще одна 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде травмы живота, перелома ключицы и травмы головы.

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Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция 01
Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция 02

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