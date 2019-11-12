ФСБ РФ завербовала украинского десантника, военный должен был дезертировать из ВСУ и выступать на российском телевидении, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Военный десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир".

"Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии", - сообщили в СБУ.

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По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать с украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с оккупированным Крымом. При осмотре у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

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