У 22-летнего полицейского, который открыл стрельбу в метро Харькова, изъяли вещество, внешне похожее на психотроп, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи, якобы, заметил посторонние лица на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.

Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство.

Полицейский задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Действия полицейского квалифицированы по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, сегодня стало известно, что 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро Харькова.

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