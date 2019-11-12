Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Назад, в будущее
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей
Строго по ГОСТу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского
Новая идеология
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии
По тезисам съезда СН
"Суперзлодей" в ВР
И превращался в организм
Модель экономики
Змей-миротворец
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