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12.11.19 16:17

Новая идеология "Слуги народа", ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Назад, в будущее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Строго по ГОСТу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязан разработать общий стандарт новостей для СМИ, - указ Зеленского

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новая идеология

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - в "Слуге народа" анонсировали смену идеологии

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

По тезисам съезда СН

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

"Суперзлодей" в ВР

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

И превращался в организм

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Модель экономики

Новая идеология Слуги народа, ГОСТ для новостей, змей-миротворец. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Змей-миротворец

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