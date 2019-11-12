Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, "Восстание ходячих мертвецов" в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе. ФОТОрепортаж

С самого утра под стенами парламента проходят митинги в поддержку и против земельной реформы, а правоохранители взяли правительственный квартал Киева под усиленную охрану.
Тем временем, Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова, приняла в первом чтении изменения в законодательство о госслужбе, упрощающие процедуру увольнения чиновников, поддержала ликвидацию "площадок Яценко", приняла за основу законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря, а также заявила о намерении сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным.
Вместе с тем, в "Слуге народа" объяснили, почему сняли с повестки дня законопроекты о рынке земли: "Возможно, надо будет провести дополнительные консультации с другими фракциями".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 12 ноября.
Богдан Яременко (СН)
Андрей Деркач (внефракционный, справа) и Вадим Новинский (внефракционный).
Андрей Парубий (ЕС, крайний справа), Николай Величкович (ЕС, стоит спиной) и Степан Кубив (ЕС, крайний слева).
К Деркачу и Новинскому присоединились Александр Абдуллин ("Батькивщина").
Сергей Соболев ("Батькивщина") рассказывает о чем-то главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Григорию Немыре ("Батькивщина").
Андрей Кожемякин ("Батькивщина", слева) и Денис Монастырский (СН, справа).
Смеющийся Виктор Балога ("За будущее", по центру) здоровается с Антоном Киссе.
Ярослав Железняк ("Голос", крайний справа) рассказывает о чем-то Святославу Вакарчуку ("Голос", по центру) и Сергею Рахманину ("Голос", крайний слева).
Глава фракции СН Давид Арахамия беседует с коллегами.
Денис Монастырский общается с Галиной Янченко.
Тем временем, Дмитрий Любота (СН) решил проверить свои сообщения.
В чате под названием "Робота" активно обсуждалась тема помощников, а также призывали голосовать за законопроект №2233 о внесении изменений на рынке электроэнергии:
- Давайте человек 20-30 помощников отправим, только живых. Чтобы если надо было кричать – то кричали)
- Коллеги, следим за тем, чтобы голосовали 2233 и не выходим из зала. Мы следим за теми, кто получил команду по телефону не голосовать. Спасибо за понимание
Писклинец Ігор прислал сообщение Люботе: "Сказали мені, що на 31.10 зареестровано угод на 11 млн. Занесуть перелік я скину. Каже зараз вже не можна реєструвати, щоб було жовтнем".
Отметим, что Игорь Писклинец является замглавы Надвирнянского райсовета.
А вот и просьба не голосовать за законопроект 2233.
Александр Дубинский и Андрей Деркач.
Ирина Геращенко (ЕС) общается со спикером Дмитрием Разумковым.
Нардепы от СН.
Андрей Иванчук (внефракционный) и Михаил Радуцкий (СН).
Богдан Яременко (СН) общается с Евгенией Кравчук (СН) и Никитой Потураевым (СН).
Дубинский после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость".
Нардепы от СН.
Антонина Славицкая (ОПЗЖ) читает "комплименты" в свой адрес
"Не, данный лук, конечно, sexy, но ОПЗЖ в целом напоминает "Восстание ходячих мертвецов".
Нардепы в ложе Кабмина. Ирина Геращенко делает селфи.
Фото: Цензор.НЕТ