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12.11.19 18:30

ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы. ФОТО

На КПП "Александровка" в оккупированной части Донецкой области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. 2 человека погибли, 11 попали в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что по непонятной причине автобус съехал с проезжей части, после чего перевернулся.

Как говорят очевидцы событий, автобус слетел на грунт, а при перевороте придавил насмерть двух пассажиров.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях плотного тумана и низкой видимости.

Также на Цензор.НЕТ: Внедорожник въехал в грузовик на трассе Киев-Чоп, погиб один из пассажиров, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 01
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 02
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 03
ДТП под оккупированным Донецком: возле блокпоста боевиков перевернулся автобус, двое погибших, 11 травмированы 04

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