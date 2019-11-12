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12.11.19 19:30

СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине. ФОТО

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения с дальнейшим экспортом лесоматериалов в страны Европейского союза.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Незаконный бизнес организовали два жителя Новограда-Волынского. Один из мужчин закупал у государственных и коммунальных лесхозов неучтенную древесину. Его компаньон, владеющий деревоперерабатывающим предприятием, отвечал за изготовление древесного угля.

Легализация лесоматериалов происходила через ряд предприятий, оформленных на бездомных.

По предварительной оценке, в Европу незаконно экспортировали продукцию на сумму более 14 млн грн. В рамках дела СБУ провела 15 обысков, во время которых были изъяты продукция, автомобили и документы.

Правоохранители проверяют, причастны ли местные чиновники лесхозов к данной схеме.

СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 01
СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 02
СБУ ликвидировала преступную схему незаконной вырубки леса на Житомирщине 03

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