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13.11.19 11:49

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела российскими оккупантами "Бахмутского аграрного союза".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 9 ноября 2019 г. со стороны ВФ РФ по направлению Доломитный - Новолуганское осуществлен обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" (далее - БАС) с применением оружия различного типа, в том числе РПГ-7 и СПГ-9М", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 01

Отмечается, что наблюдательной группой "Светлодарск" украинской стороны СЦКК была осуществлена фотофиксация по факту обстрела территории БАС, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

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Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 02

"Зафиксирована хвостовую часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовая часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья.

Вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры БАС и пострадавших нет", - сообщили в пресс-центр ОС.

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 03
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 04
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 05
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 06
Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 07
Фото: пресс-центр ОС

Украинская сторона СЦКК представила доказательства обстрела наемниками РФ аграрной компании из РПГ-7 и СПГ-9М 08

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