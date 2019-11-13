Суркис изучает часы за 31 млн франков, "инвестпроект с принцессой" нардепа от СН Задорожного и "аргументы для людей" от агропредпринимателя мажоритарщику Бакунцу, - работа ВР 13 ноября. ФОТОрепортаж

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 13 ноября.

Григорий Суркис (ОПЗЖ) в окружении коллег.

Суркис изучает часы.

31 млн франков. Сталь.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук общается с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Министр Тимофей Милованов в ложе Кабмина.

Андрей Задорожный (СН) проверяет сообщения.





"Говорив вчора з Єр. Його зацікавив інвест проект з принцесою. Завтра запропонував зустрітись. Передзвоне зранку", - говорится в соощении.

Позже он получил сообщение с двумя фамилиями: "Абуев Умар Хасанович и Мачугин Владимир Михайлович"







Андрей Герус (СН), Юрий Шаповалов ("За будущее") и Игорь Палица ("За будущее").

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") и Владимир Гевко (СН)

Александр Ковалев (внефракцонный)







Павел Бакунец (внефракционный) проверяет свои сообщения.

"На рахунок управителя нового це офіційна інфа? Бо я теж про це знаю, але неофіційно. То теж х-ня нездорова. Треба забезпечити, щоб Гарант палки в колеса не вставляв. Минулого року Дуби затягнули процес запуску як могли", - написал нардепу Руслан Гирка.

Отметим, что Руслан Гирка является заммэра Новояворовска Львовской области. А Бакунец избран по округу №122, куда входит г. Новояворовск. Отметим, что в Новом Роздоле и Новояворовске на Львовщине областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона. Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ, подающие тепло и электроэнергию в дома жителей, сейчас фактически не функционируют. Обе теплоэлектроцентрали принадлежали фирмам братьев Ярослава и Богдана Дубневичей ООО "Энергия-Новояворовск", ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия". В начале 2018 г во Львове задержали четырех служащих этих фирм по подозрению в краже газа НАК "Нафтогаз Украины". По данным правоохранителей фирмы искусственно увеличивали объемы отпущенного населению тепла, чтобы получать больше "дешевого" газа, который вместо "дорогого" тратили на производство электроэнергии. После суд арестовал обе ТЭЦ и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое определило для них нового управляющего. Из-за протестов части работников и нехватка персонала работу на ТЭЦ долго не удавалось запустить. В ноябре 2018 г. работу на обоих ТЭЦ наладили и жители Новояворовска и Нового Роздола начали получать тепло в дома. Несмотря на то, что работа ТЭЦ удалось тогда запустить на теплоэлектроцентралях постоянно возникали проблемы. В январе этого года на Новороздольской ТЭЦ произошла масштабная авария, в результате которой у части жителей города прорвало трубы. Последствия аварии до конца не устранили и поныне.

"Для Юлі це останній шанс. Це шантаж із її сторони. Вона ходила до Зе, щоб призначили її людей трохи – отримала відмову. Тому зараз займається шантажем", - пишет нардепу Игорь Пацула.

"Я поняв. Назвіть два аргументи, щоб я мав людям казати", - отвечает нардеп.

Отметим, Игорь Романович Пацула владельцем ряда агропредприятий во Львовской области, расположенных в частности на территории 122-го округа, где был избран Бакунец.

Также отметим, что Бакунец проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта о рынке земли.

Фото: Цензор.НЕТ