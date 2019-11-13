Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около шести вечера злоумышленник подкараулил женщину на остановке общественного транспорта в Талалаевке, предложив ей подвезти до пункта назначения. Когда женщина села в машину, незнакомец принялся угрожать ей и завладел деньгами, а потом свернул с дороги в сторону кладбища.
"Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские", - говорится в сообщении. При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.
При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.
Впоследствии оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.
В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо.
Полиция открыла уголовные производства по статьям "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление сотруднику полиции" Максимальная санкция наказания – лишение свободы на срок до шести лет.
По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.