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13.11.19 17:44

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище. ФОТОрепортаж

Вечером 12 ноября сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину при попытке изнасилования женщины на кладбище в селе Талалаевка.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около шести вечера злоумышленник подкараулил женщину на остановке общественного транспорта в Талалаевке, предложив ей подвезти до пункта назначения. Когда женщина села в машину, незнакомец принялся угрожать ей и завладел деньгами, а потом свернул с дороги в сторону кладбища.

"Там он попытался изнасиловать женщину неестественным способом, но сделать это ему помешали полицейские", - говорится в сообщении. При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.

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При задержании мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из оперативников.

Впоследствии оказалось, что это житель одного из сел района, который в обычной жизни имеет семью и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

В автомобиле злоумышленника полицейские нашли маску и балаклаву, с помощью которых мужчина пытался скрывать свое лицо.

Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 01
Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 02
Полиция задержала жителя Черниговщины, который ограбил женщину и хотел изнасиловать ее на кладбище 03

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Полиция открыла уголовные производства по статьям "изнасилование", "грабеж" и "сопротивление сотруднику полиции" Максимальная санкция наказания – лишение свободы на срок до шести лет.

По подозрению в совершении ряда преступлений мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. У сотрудников Нежинского отдела полиции была информация об аналогичных преступлениях в районе, поэтому сейчас правоохранители проверяют задержанного мужчину на причастность к ним. Продолжается досудебное расследование.

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