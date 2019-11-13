Хотим приравнять заработную плату сотрудников СБУ с уровнем окладов судей Верховного Суда, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Об этом он заявил в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

По словам Баканова готовящийся законопроект об СБУ предусматривает замену военных званий для сотрудников на специальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о СБУ предусматривает сокращение сотрудников с 27 до 15 тысяч за 5-7 лет, - Баканов

"Но этот вопрос действительно очень глубокий. Сегодня у работников Службы безопасности Украины есть статус военнослужащего. Что дает статус военнослужащего? Он, в том числе, кроме обязанностей, дает какие-то плюсы. Сегодня военнослужащие - это наиболее социально защищенная категория работников. Если этого статуса лишить работников Службы безопасности, то мы будем иметь? У нас и так сегодня самая маленькая зарплата среди всех представителей блока национальной безопасности и обороны. А так она станет еще меньше, и мы обращали на это внимание. С другой стороны, суть всегда преобладает над формой. Хотим мы или не хотим, Службы безопасности всегда будет воевать. Воевать с внешним врагом, воевать с внутренними врагами... Лишить звания военнослужащего - это воспринимается сегодня людьми как попытка лишить их защищенности, и мы с этим должны просто работать. Новым законом мы предусмотрели и новый уровень заработной платы, я думаю, это тоже будет дискуссионный вопрос. Мы хотим приравнять заработную плату к уровню зарплат судей Верховного Суда", - пояснил Баканов.

По его мнению, уровень коррумпированности СБУ коррелируется с зарплатами.





"Много кто говорит, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить такую ​​заработную плату. Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности", - заявил глава СБУ.

Также читайте: Был "тихий саботаж" моих решений в СБУ, приказы выполнялись, но медленно, - Баканов