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13.11.19 23:54

"Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

Принятие закона о рынке земли и уход Тимошенко в оппозицию - день работы ВР 13 ноября.

День работы ВР 13 ноября от корреспондента Цензор.НЕТ. 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 01

Закон о рынке земли принят в первом чтении - аплодисменты Гончарука и Милованова

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 02

Торжествующий премьер Гончарук, заявивший, что этот день войдет в историю

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 03

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 04

ОПЗЖ блокирует трибуну

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 05

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 06

Андрей Костин в чате Зе команды 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 07

Переписка нардепа от СН Задорожного 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 08

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 09

Переписка депутата от "СН "Стернийчука 


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 10

Нардеп от  "СН " Юрченко с коллегой 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 11

Скандальный Дубинский 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 12

Шуфрич и Кириленко 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 13

Фракция "Голос" - Юрчишин, Вакарчук и Рахманин 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 14

Петр Порошенко и Андрей Иванчук 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 15
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 16

Нардеп Марченко из "СН" подбирает гардероб

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 17

Депутаты из "СН" обнимают внефракционного Ковалева 


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 18

Первый вице-спикер Стефанчук

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 19

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 20

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 21


Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 22
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 23

Фракция "Батькивщина" блокирует трибуну. Тимошенко заявила о переходе в оппозицию

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 24

Шахов и Тищенко 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 25

Спикер Разумков 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 26
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 27

Консультации Иванчука с коллегой

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 28

Довгий и Иванчук 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 29

Суркис общается с молодым коллегой Костюком

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 30
Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 31

Селфи во время блокировки трибуны 

Всех мобилизуем в зал, Записываемся на выступления, Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит, - как фракция СН принимала закон о рынке земли 32

Общение Стефанчука с коллегами

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