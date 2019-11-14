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14.11.19 13:54

Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел - Федеральным министром Ведомства Федерального канцлера по делам ЕС, искусств, культуры и средств массовой информации Республики Австрия Александром Шалленбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский выразил надежду, что новое правительство Австрии продолжит поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против Российской Федерации.

Также президент ознакомил министра с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Глава государства поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Президент приветствовал проведение Года культуры Украины в Австрии и Года культуры Австрии в Украине в текущем году.

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию.

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Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе 01
Зеленский ознакомил главу МИД Австрии Шалленберга с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на Донбассе 02

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