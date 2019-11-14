Чиновник сельсовета на Киевщине сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, конфликт произошел в селе Дударкив Бориспольского района между журналистами и должностным местного сельского совета.

"Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ. Вместо этого сел за руль своего автомобиля и отправился, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник провез на капоте несколько десятков метров", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Также относительно должностного лица составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

Полиция устанавливает все детали уголовного преступления выясняет роль каждого участника инцидента.