"Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов", - переписка нардепа от СН Ляшенко о Бюджетном кодексе. ФОТО

Об этом сообщает парламентский фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

"А що там за правка 56 Ляшенко? Я що правки давала", - спрашивает у "Любы" нардеп.

"Люба" отвечает, что "вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем и все прошло хорошо. А сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов. Так бывает когда начинаешь общаться с мифическими персонажами".

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Отметим, что вчера председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия признал, что часть информации, которая публикуется анонимным Telegram-каналом "Темный рыцарь", соответствует действительности.

В законопроекте №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который был необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год, действительно есть правка 56 от Ляшенко.

Напомним, до Верховной Рады, журналистка из Лубен Анастасия Ляшенко (с 2010 года – член Национального союза журналистов Украины) в 2015 году учредила областной журнал общественных объединений Полтавщины "Наше общее дело", где является главным редактором. Также она возглавляет общественную организацию "Объединение "Наше общее дело".