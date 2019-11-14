Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху "прийти для общения": как ВР принимала Госбюджет-2020. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ публиковал переписку нардепа от СН Ляшенко о поправках Бюджетный кодекс: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".

Затем Рада приняла Госбюджет-2020.

Тем временем, нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". В ответ глава фракции СН Давид Арахамия заявил: "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 14 ноября.

Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") с коллегами дают советы заявившей о давлении Анне Скороход (СН).





Изучавший вчера часы за 31 млн франков Григорий Суркис (ОПЗЖ, справа) и Сергей Рахманин ("Голос").





Степан Кубив (ЕС, справа) и Михаил Папиев (ОПЗЖ).

Нардепам очень весело.

Гео Лерос (СН) и Виктория Сюмар (ЕС).

Министр финансов Оксана Маркарова общается с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Ярослав Железняк ("Голос") общается с руководством Рады Стефанчуком и Разумковым.

Степан Кубив (ЕС) и Антон Яценко ("За будущее").

Андрей Герус (СН) и Юрий Корявченков (СН).

Корявченков, Арахамия и Разумков.

Голосование нардепов от СН: Анна Скороход, Олег Дунда, Мария Мезенцева.

Нардеп от СН Ляшенко ведет переписку о Бюджетном кодексе: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".

Экс-регионал Поляченко просит "Слугу народу" Радуцкого помочь с бюджетным комитетом: "Старик, может поговоришь по нас? Хоть 20-30 млн".

Валерию Колюху (СН) пришло сообщение: "Привіт! З понеділка зайдеш для нашого спілкування хвилин 20-30?"

"Так" - отвечает нардеп.

"... творится. Жесть", - добавляет он позже.

Отметим, что вчера нардеп писал: "Сейчас будет жесть у меня". На это получил совет: "Подумай, какие аргументы твои. Ты - не враг своему народу, а его защитник".

Напомним, что вчера Колюх воздержался при голосовании за законопроект по рынку земли, а сегодня его коллега по фракции Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее вчерашнего отказа голосовать за рынок земли.

Михаил Радуцкий (СН) и Культенко Артем (СН).

Анна Скороход заявила о давлении на нее.

Петр Порошенко (ЕС) и Святослав Вакарчук ("Голос").

Александр Ткаченко (СН), Николай Тищенко (СН) и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Давид Арахамия (СН), Евгения Кравчук (СН), Александра Устинова ("Голос"), Ирина Геращенко (ЕС).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова.

"Слуги народа".

Беседа нардепов от СН.

Маркарова представляет Госбюджет-2020.

Кабмин радуется принятию Госбюджета-2020 в первом чтении.

279 голосов "за"

Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком приветствует принятие Госбюджета-2020 в целом.

Фото: Цензор.НЕТ