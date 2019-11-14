Цензор.НЕТ

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14.11.19 22:19

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху "прийти для общения": как ВР принимала Госбюджет-2020. ФОТОрепортаж

Верховная Рада Украины сегодня приняла приняла поправки в Бюджетный кодекс.

Цензор.НЕТ публиковал переписку нардепа от СН Ляшенко о поправках Бюджетный кодекс: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".

Затем Рада приняла Госбюджет-2020.

Тем временем, нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". В ответ глава фракции СН Давид Арахамия заявил: "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 01

Пленарное заседание Верховной Рады 14 ноября.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 02

Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") с коллегами дают советы заявившей о давлении Анне Скороход (СН).


Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 03

Изучавший вчера часы за 31 млн франков Григорий Суркис (ОПЗЖ, справа) и Сергей Рахманин ("Голос").


Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 04

Степан Кубив (ЕС, справа) и Михаил Папиев (ОПЗЖ).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 05

Нардепам очень весело.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 06

Гео Лерос (СН) и Виктория Сюмар (ЕС).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 07

Министр финансов Оксана Маркарова общается с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 08

Ярослав Железняк ("Голос") общается с руководством Рады Стефанчуком и Разумковым.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 09

Степан Кубив (ЕС) и Антон Яценко ("За будущее").

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 10

Андрей Герус (СН) и Юрий Корявченков (СН).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 11

Корявченков, Арахамия и Разумков.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 12

Голосование нардепов от СН: Анна Скороход, Олег Дунда, Мария Мезенцева.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 13

Нардеп от СН Ляшенко ведет переписку о Бюджетном кодексе: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 14

Экс-регионал Поляченко просит "Слугу народу" Радуцкого помочь с бюджетным комитетом: "Старик, может поговоришь по нас? Хоть 20-30 млн".

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 15

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 16

Валерию Колюху (СН) пришло сообщение: "Привіт! З понеділка зайдеш для нашого спілкування хвилин 20-30?"

"Так" - отвечает нардеп.

"... творится. Жесть", - добавляет он позже.

Отметим, что вчера нардеп писал: "Сейчас будет жесть у меня". На это получил совет: "Подумай, какие аргументы твои. Ты - не враг своему народу, а его защитник".

Напомним, что вчера Колюх воздержался при голосовании за законопроект по рынку земли, а сегодня его коллега по фракции Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее вчерашнего отказа голосовать за рынок земли.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 17

Михаил Радуцкий (СН) и Культенко Артем (СН).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 18

Анна Скороход заявила о давлении на нее.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 19

Петр Порошенко (ЕС) и Святослав Вакарчук ("Голос").

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 20

Александр Ткаченко (СН), Николай Тищенко (СН) и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 21

Давид Арахамия (СН), Евгения Кравчук (СН), Александра Устинова ("Голос"), Ирина Геращенко (ЕС).

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 22

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 23

"Слуги народа".

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 24

Беседа нардепов от СН.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 25

Маркарова представляет Госбюджет-2020.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 26

Кабмин радуется принятию Госбюджета-2020 в первом чтении.

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 27

279 голосов "за"

Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху прийти для общения: как ВР принимала Госбюджет-2020 28

Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком приветствует принятие Госбюджета-2020 в целом.

Фото: Цензор.НЕТ

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