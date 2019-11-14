Советы Новинского и Тимошенко Скороход, счастливый Гончарук, улыбающийся Кубив в гостях у ОПЗЖ и предложение нардепу от СН Колюху "прийти для общения": как ВР принимала Госбюджет-2020. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ публиковал переписку нардепа от СН Ляшенко о поправках Бюджетный кодекс: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".
Затем Рада приняла Госбюджет-2020.
Тем временем, нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". В ответ глава фракции СН Давид Арахамия заявил: "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 14 ноября.
Вадим Новинский (внефракционный), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") с коллегами дают советы заявившей о давлении Анне Скороход (СН).
Изучавший вчера часы за 31 млн франков Григорий Суркис (ОПЗЖ, справа) и Сергей Рахманин ("Голос").
Степан Кубив (ЕС, справа) и Михаил Папиев (ОПЗЖ).
Нардепам очень весело.
Гео Лерос (СН) и Виктория Сюмар (ЕС).
Министр финансов Оксана Маркарова общается с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.
Ярослав Железняк ("Голос") общается с руководством Рады Стефанчуком и Разумковым.
Степан Кубив (ЕС) и Антон Яценко ("За будущее").
Андрей Герус (СН) и Юрий Корявченков (СН).
Корявченков, Арахамия и Разумков.
Голосование нардепов от СН: Анна Скороход, Олег Дунда, Мария Мезенцева.
Нардеп от СН Ляшенко ведет переписку о Бюджетном кодексе: "Вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем, а сегодня видимо забыл, и день оказался полным сюрпризов".
Экс-регионал Поляченко просит "Слугу народу" Радуцкого помочь с бюджетным комитетом: "Старик, может поговоришь по нас? Хоть 20-30 млн".
Валерию Колюху (СН) пришло сообщение: "Привіт! З понеділка зайдеш для нашого спілкування хвилин 20-30?"
"Так" - отвечает нардеп.
"... творится. Жесть", - добавляет он позже.
Отметим, что вчера нардеп писал: "Сейчас будет жесть у меня". На это получил совет: "Подумай, какие аргументы твои. Ты - не враг своему народу, а его защитник".
Напомним, что вчера Колюх воздержался при голосовании за законопроект по рынку земли, а сегодня его коллега по фракции Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее вчерашнего отказа голосовать за рынок земли.
Михаил Радуцкий (СН) и Культенко Артем (СН).
Анна Скороход заявила о давлении на нее.
Петр Порошенко (ЕС) и Святослав Вакарчук ("Голос").
Александр Ткаченко (СН), Николай Тищенко (СН) и Ольга Василевская-Смаглюк (СН).
Давид Арахамия (СН), Евгения Кравчук (СН), Александра Устинова ("Голос"), Ирина Геращенко (ЕС).
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова.
"Слуги народа".
Беседа нардепов от СН.
Маркарова представляет Госбюджет-2020.
Кабмин радуется принятию Госбюджета-2020 в первом чтении.
279 голосов "за"
Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком приветствует принятие Госбюджета-2020 в целом.
Фото: Цензор.НЕТ