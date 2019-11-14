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14.11.19 16:45

Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен местный житель, который реализовывал табачные изделия без получения соответствующей лицензии.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 20,5 тыс. пачек сигарет стоимостью более 1 млн грн.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

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Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 01
Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 02
Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области 03

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