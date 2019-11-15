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15.11.19 07:41

Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков. ФОТО

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что работа МВД направлена на превентивную роботу и уменьшение преступлений на религиозной почве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook, об этом министр внутренних дел сообщил во время рабочей встречи с председателем ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви Рафаэлем Минасяном.

"Деятельность органов системы МВД среди прочего направлена ​​на превенцию и уменьшение преступлений на почве религии и вероисповедания граждан", - сказал глава МВД.

Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков 01

В свою очередь, архиепископ Рафаэль Минасян сообщил о планах Армянской Католической Церкви в Украине и выразил благодарность за надлежащую работу правоохранительных органов.

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Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков 02
Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков 03
Фото: пресс-служба МВД

Работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве, - Аваков 04

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