Пиротехники обезвредили 19 мин в районе Петровского и Богдановки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

13 ноября, пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области.

По состоянию на 15:20 14 ноября пиротехническими расчетами ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,2 га, было изъято и уничтожено установленным способом 13 единиц взрывоопасных предметов.

С начала работ обследована территория площадью 2,27 га, обнаружены и обезврежены 19 единиц взрывоопасных предметов.

Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября.

От Главного управления привлекалось 4 пиротехнические расчета (20 человек личного состава и 8 единиц техники).

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Как сообщалось, 9 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военнослужащие и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали разведение сил и средств.

12 ноября спецмиссия ОБСЕ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ ОБСЕ получила две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвода сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского.

13 ноября начался этап разминирования определенного участка №3.

Как сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев, процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября.

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