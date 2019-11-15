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15.11.19 11:54

На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн. ФОТО

Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружил майнингову ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Олег Назарук.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирование биткойнов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - отметил он.

Отмечается, что согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины" выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение Нацполиции. По факту возбуждено уголовное производство. Ориентировочная стоимость 1 биткойна - более 208 тыс. грн.

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На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет Укрзализныци, сумма убытков достигает 1 млн 01

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