Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
15.11.19 15:24

Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли партию табака неизвестного происхождения, который реализовывался посетителям кальян-баров, расположенных в самом центре столицы, на улице Крещатик.

Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Эти заведения отрабатывались правоохранителями в рамках проведения операции "Акциз-2019" и сопровождения уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Там же были обнаружены пачки табака без марок акцизного налога, на которые не было никаких документов, подтверждающих его качество и происхождение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн. ФОТОрепортаж

При этом, как выяснилось, кальяны не мылись и не чистились после каждого посетителя, как это должно быть, а заправлялись заново в антисанитарных условиях. Что входит в состав пачек, которые подписаны, как табак, предстоит выяснить экспертам. А также проверить, есть ли в составе опасные для здоровья людей примеси. Правоохранители отмечают, что были случаи, когда обнаруживались подпольные цеха, где табак в составе заменяли обычными листьями с деревьев, добавив глицерин и различные добавки.

Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 01
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 02
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 03
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 04
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 05
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 06
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 07
Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза 08

В данный момент устанавливается происхождение изъятых 900 пачек табака, в том числе проверяется, могли ли они быть ввезены в страну контрабандой.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100