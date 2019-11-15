Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Эти заведения отрабатывались правоохранителями в рамках проведения операции "Акциз-2019" и сопровождения уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Там же были обнаружены пачки табака без марок акцизного налога, на которые не было никаких документов, подтверждающих его качество и происхождение.

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При этом, как выяснилось, кальяны не мылись и не чистились после каждого посетителя, как это должно быть, а заправлялись заново в антисанитарных условиях. Что входит в состав пачек, которые подписаны, как табак, предстоит выяснить экспертам. А также проверить, есть ли в составе опасные для здоровья людей примеси. Правоохранители отмечают, что были случаи, когда обнаруживались подпольные цеха, где табак в составе заменяли обычными листьями с деревьев, добавив глицерин и различные добавки.

















В данный момент устанавливается происхождение изъятых 900 пачек табака, в том числе проверяется, могли ли они быть ввезены в страну контрабандой.