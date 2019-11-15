Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи гідності
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
Миссия выполняется
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский
Крутое пике
Царь знает что делает!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый из вас стал автором учебника истории", - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО
Да, все правильно...
Кошмар на улице Грушевского...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ
Забудут?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский
А может и не шутка...
"Зашквар и голуби"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО
Варенье для олигарха
А ведь было время...
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