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15.11.19 17:01

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус "у аппарата", - работа ВР 15 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 ноября, состоялось пленарное заседание Рады.

Перед нардепами в рамках Часах вопросов к правительству выступила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она сообщила нардепам, что Кабмин выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам.

Также по ее словам, на программу медгарантий в бюджете-2020 заложено 72 млрд грн.

Тем временем, стало известно, что народных депутатов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа".

Далее, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 3 декабря.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 01

Пленарное заседание Верховной Рады 15 ноября.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 02

Митистры скучают в ложе Кабмина в ожидании начала заседания Рады, которое сегодня открылось с 20-минутным опозданием.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 03

"Скучающий" Тимофей Милованов наблюдает за нардепами.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 04

Андрей Герус (СН) дискутирует со спикером Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 05

Стефанчук кому-то звонит.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 06

Трубку взял Герус: "У аппарата".


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 07

Глава МВД Арсен Аваков что-то изучает, пока министр финансов Оксана Маркарова о чем-то беседует с нардепами.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 08

Николай Тищенко (СН) что-то шепчет на ухо коллеге по фракции Елене Шуляк.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 09

Беседа двух "слуг народа" в Раде.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 10

Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин ("Голос").

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 11

Совещание премьера Алексея Гончарука, спикера Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 12

Разумков и Гончарук.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 13

Михаил Радуцкий (СН), Антон Яценко ("За будущее") беседуют с нардепом от СН.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 14

Ярослав Железняк ("Голос") и Андрей Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в очках).


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 15

Ольга Василевская-Смаглюк (СН) беседует в секторе ОПЗЖ с Тарасом Козаком (ОПЗЖ).

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 16

Разумков, Стефанчук и Гончарук.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 17

Коллеги по фракции беседуют с Алиной Загоруйко (СН, сидит).

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 18

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая слушает рассказ нардепа.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 19

Дискуссия "слуг народа".


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 20

Александр Корниенко (СН, справа) и Ярослав Юрчишин ("Голос").

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 21

Андрей Парубий и Дмитрий Разумков.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 22

К дискуссии Парубия и Разумкова, присоединился Стефанчук.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 23

Герус и Корниенко изучают с Разумковым Регламент Рады.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 24

Очередь к министру здравоохранения Скалецкой.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 25

Скалецкая и Гончарук.

Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 26

Александр Кабанов (СН) изучает Телеграм-каналы.


Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 27
Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус у аппарата, - работа ВР 15 ноября 28

Фото: Цензор.НЕТ

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