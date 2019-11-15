Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус "у аппарата", - работа ВР 15 ноября. ФОТОрепортаж

Перед нардепами в рамках Часах вопросов к правительству выступила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она сообщила нардепам, что Кабмин выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам.

Также по ее словам, на программу медгарантий в бюджете-2020 заложено 72 млрд грн.

Тем временем, стало известно, что народных депутатов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа".

Далее, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 3 декабря.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 15 ноября.

Митистры скучают в ложе Кабмина в ожидании начала заседания Рады, которое сегодня открылось с 20-минутным опозданием.





"Скучающий" Тимофей Милованов наблюдает за нардепами.

Андрей Герус (СН) дискутирует со спикером Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Стефанчук кому-то звонит.





Трубку взял Герус: "У аппарата".





Глава МВД Арсен Аваков что-то изучает, пока министр финансов Оксана Маркарова о чем-то беседует с нардепами.

Николай Тищенко (СН) что-то шепчет на ухо коллеге по фракции Елене Шуляк.

Беседа двух "слуг народа" в Раде.

Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин ("Голос").

Совещание премьера Алексея Гончарука, спикера Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Разумков и Гончарук.





Михаил Радуцкий (СН), Антон Яценко ("За будущее") беседуют с нардепом от СН.





Ярослав Железняк ("Голос") и Андрей Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в очках).





Ольга Василевская-Смаглюк (СН) беседует в секторе ОПЗЖ с Тарасом Козаком (ОПЗЖ).

Разумков, Стефанчук и Гончарук.

Коллеги по фракции беседуют с Алиной Загоруйко (СН, сидит).

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая слушает рассказ нардепа.

Дискуссия "слуг народа".





Александр Корниенко (СН, справа) и Ярослав Юрчишин ("Голос").

Андрей Парубий и Дмитрий Разумков.

К дискуссии Парубия и Разумкова, присоединился Стефанчук.





Герус и Корниенко изучают с Разумковым Регламент Рады.

Очередь к министру здравоохранения Скалецкой.

Скалецкая и Гончарук.

Александр Кабанов (СН) изучает Телеграм-каналы.







Фото: Цензор.НЕТ