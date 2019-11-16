Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.11.19 09:57

Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности обнаружили тайник с боеприпасами в Чермалыке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении.

Волновахский отдел Национальной полиции по данному факту внес сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 01
Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 02
Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100