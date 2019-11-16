Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Отмечается, что предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" полностью выполнило свои обязательства перед государством на 2019 год, передав ВВС два истребителя.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил, по объему обновлений последние два отремонтированных самолета несколько отличаются от истребителей, поставленных ранее. Здесь дополнительно интегрирован жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "СВОЯ ВОЙНА": комроты 128-й ОГШБр Салатенко, прошедший курс подготовки армии США: "Чем мы отличаемся от американской армии? У них тренировки, у нас проверки". ВИДЕО

На дисплей можно выводить и другую информацию, которая поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе. К преимуществам модернизированных МиГ-29 относят и расширение возможности контроля и регистрации параметров технического состояния самолета, его двигателя и бортовых систем.







МиГ-29 – истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.