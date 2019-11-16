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16.11.19 10:59

ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка "Гомольшанские леса". ФОТО

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области (ч.2 ст. 364 УК Украины). Из-за их действий из государственной собственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры

"По данным прокуратуры, должностные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн.

Указанные земельные участки находятся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса" и относятся к категории земель природно-заповедного фонда, изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом Министров Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратурой области также решается вопрос о предъявлении исковых заявлений в интересах государства с целью отмены незаконных приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, которыми переданы в собственность граждан указанные земельные участки, и возвращения особо ценных земель в государственную собственность.

ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 01
ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 02
ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 03

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