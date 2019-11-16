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16.11.19 11:53

Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС. СХЕМА

Российско-террористические войска на Донбассе осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств вблизи Петровского и Богдановки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

"Несмотря на заявления о мирных инициативах российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку границы вышеуказанного участка", - говорится в сообщении.

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По информации штаба ООС, 15 ноября днем ​​оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по позициям украинских войск в районе Новогнатовки. В субботу утром 16 ноября, в течение получаса российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского.

Отмечается, что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС.

Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС 01

Как сообщалось, 11 ноября согласно Минским договоренностям в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники.

С участка разведения №3 отведены 42 военнослужащего ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции.

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