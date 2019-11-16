"Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, Кива отредактировал фотографию из ВР в маске Джокера, частично перевоплотив Медведчука в знаменитого американского маньяка из фильмов "Кошмары на улице Вязов" Фредди Крюгера. Фотографию Кива подписал: "Пятничное", сделав и другую надпись: "Кошмар Слуг Сороса".

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Как сообщает Википедия, Фредерик "Фредди" Чарльз Крюгер - маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов". Может убивать людей в их же снах, но иногда прорывается и в реальный мир, где продолжает наводить страх и ужас.

После первого появления Фредди Крюгера на экранах персонаж стал предметом для обсуждения среди психологов. Некоторые из них утверждают, что Крюгер и его способы убийств отражают детский страх перед взрослением, а также всевозможные подростковые комплексы.

Основным источником ненависти к детям стал невероятный стресс, который испытал Крюгер в детстве, когда к нему невероятно жестоко относились одноклассники, называвшие его "ублюдком от сотни маньяков".

Окончательный диагноз звучал бы как: Сексопатология в форме садизма. Такая патология личности отнюдь не уникальна, да и редкой её назвать тоже нельзя. Сексуальные садисты были и среди педофилов (очевидно, что и герой Крэйвена имел латентную склонность к педофилии), и среди самых массовых маньяков XX века. Развитию болезни способствовали и сложные отношения с матерью, которая вряд ли могла нормально воспринимать ребёнка, зная тайну его рожденья, и глубокое презрение других детей, узнавших эту тайну. Ещё до своей демонизации Фредди Крюгер проявил все черты, характерные для психопатов указанного типа: вменяемость и осознанность совершаемого, холодный расчёт и изощрённая жестокость. И это позволяет поставить вымышленного героя по психическим особенностям в один ряд с личностями вроде Зодиака, Кемпера или Чикатило.