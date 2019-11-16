Состоялся первый выпуск курсантов во вновь созданной водолазной школе ВСУ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По словам начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Алексея Нестерова, учебная программа подготовки максимально адаптирована к стандартам НАТО. Курсанты работали только на современном водолазном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники и оборудования, которое стоит на вооружении ведущих водолазных подразделений передовых стран мира.

По замыслу преподавателей и инструкторов водолазной школы, особенностью этого учебного курса была отработка практически ежедневно водолазных спусков на различные глубины по разным направлениям, которые предусматривала программа подготовки.



"Мы поставили перед собой амбициозную цель - не только добиться, чтобы курсанты отработали под водой более 650 минут, а прежде всего научить их профессиональным навыкам водолаза, который на высоком уровне выполняет задание под водой и уверенно чувствует себя на разных глубинах. Немного конкретики: на глубине до 20 метров водолазы выполняли задания до 500 минут, дальше программа курса усложнилась - в течение 150 минут слушатели должны были пробыть на глубине до 30 метров", - рассказал Нестеров.

"Львиную долю времени в воде водолазы проводили при осмотре подводной части корпуса кораблей и поиске на дне взрывоопасных предметов. Были также и другие задания. Только вчера вечером курсанты вернулись с моря, где с борта морского водолазного судна "Нетешин" выполняли упражнения на зачет в открытом море на глубинах до 30 метров, а сегодня утром они уже стояли на торжественном построении по случаю присвоения им соответствующих квалификаций", - отметил он.

Как говорят сами новоиспеченные водолазы, важным элементом в плане приобретения нового опыта была возможность посетить современные противоминные корабли стран Североатлантического альянса, которые недавно с дружественным визитом заходили в Одессу.

Как планируется, в скором времени на базе водолазной школы начнется подготовка очередной группы водолазов.















