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16.11.19 17:25

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, почтили память погибших на войне побратимов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 01

На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 02

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Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 03
Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 04

Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 05
Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 06

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Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.

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