Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.
Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.
Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.