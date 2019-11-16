Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

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По данным "Думской", встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

В каком состоянии находятся катера и "Яны Капу" после годичного плена, неизвестно.

Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

В ноябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива.

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